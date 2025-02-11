CHP'deki kurultay krizinde yeni perde! Can Ataklı'dan dikkat çeken itiraf: Birbirimizi salak yerine koymalım...

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiası ortalığı birbirine kattı. İddiaların üzerine CHP Genel Merkezi'nde bir panik havası yaşanırken Kılıçdaroğlu'ndan 'Derhal çıkın açıklayın' açıklaması gelmişti. Son olarak CHP yandaşı Can Ataklı da iddiaların doğruluğu yönünde bir açıklama yaptı.