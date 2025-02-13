Ekrem İmamoğlu’ndan Yavaş’a açık gönderme: Mansur Bey’den farklıyız! CHP’deki adaylık krizi alevleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı kriziyle çalkalanıyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi ve siyasi kavga artık kamuoyu tarafından daha da fazla görünür, konuşulur oldu. Mansur Yavaş, 'ön seçim' kararı ile başlayan sürecin oldubittiye getirildiği mesajını verirken, İmamoğlu ve Özel de kararlarından geri dönmeyeceklerini her fırsatta ilan ediyor.
YAVAŞ 'ANKETLER' DİYOR!
Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçimi kabul ettirmesi partide ve kamuoyunda tepkilere de neden olurken, Mansur Yavaş'ın ise süreçte ön seçimin değil anketlerin baz alınması gerektiğini savunduğu kamuoyunda sıkça yer alıyor.
Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmasa da olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine de aday olma kararı aldığı iddia ediliyor.
YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA UYARI: BU SALDIRIYI DURDURUN!
Öte yandan; Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen üçlü buluşmada Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu da yazıldı. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trollerinin Mansur Yavaş'a yönelik sistematik saldırılarının konuşulduğu zirvede Yavaş'ın beraberinde götürdüğü dosyalar ile birlikte konuyla ilgili bazı belgeleri İmamoğlu'na gösterdiği ve, "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" dediği Sözcü Yazarı Saygı Öztürk tarafından yazıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun ise böyle bir durumdan bilgisinin olmadığı ve konuyu inceleteceği ifade edildi.
"MANSUR YAVAŞ'TAN FARKLIYIZ"
Ekrem İmamoğlu üçlü buluşma sonrası yaptığı yeni açıklamada Mansur Yavaş'a açık bir göndermede bulundu. Yavaş'ın kararlarına katılmadığı ilan eden İmamoğlu, farklı bir bakış açısında olduklarını söyledi.
İmamoğlu, "Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
"BEN BUNA KATILMIYORUM"
İmamoğlu, "Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir. Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir." ifadelerini kullandı.