Ekrem İmamoğlu’ndan Yavaş’a açık gönderme: Mansur Bey’den farklıyız! CHP’deki adaylık krizi alevleniyor

YAVAŞ 'ANKETLER' DİYOR!

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçimi kabul ettirmesi partide ve kamuoyunda tepkilere de neden olurken, Mansur Yavaş'ın ise süreçte ön seçimin değil anketlerin baz alınması gerektiğini savunduğu kamuoyunda sıkça yer alıyor.

Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmasa da olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine de aday olma kararı aldığı iddia ediliyor.