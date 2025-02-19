SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e şiir tepkisi: Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MUHALEFETİN DÜNYADAN HABERİ YOK"

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantısına teşrif edenlere hoş geldiniz diyorum. İçeride ve dışarıda çok önemli temaslarımız ve ziyaretlerimiz oldu.

Ülkemizde ve yurt dışında ses getiren Güneydoğu Asya seyahatine geçmeden önce birkaç hususu dile getirmek istiyoruz.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İttifak olarak aziz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin çabası altındayız.

Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. İnsanımız hizmet bekliyormuş. Türkiye'nin ihtiyacı varmış. Ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Dünyadan haberleri yok.

Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rakabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.