Başkan Erdoğan: "TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demokrasisini ve adaletini hedef alan vesayet özlemi içerisinde yargıyı tehdit eden TÜSİAD tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin. TÜSİAD zihniyeti geride kaldı. TÜSİAD darbecilerin safında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:21
Başkan Erdoğan: "TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin" | Video 19.02.2025 | 13:19
59:51
01:14
01:01
DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü | Video 19.02.2025 | 11:09
01:07
29:41
04:22
Hilal Kaplan | Gemi karaya oturdu 18.02.2025 | 15:39
03:57
Bercan Tutar | Trump'ın dünyası 18.02.2025 | 15:37
04:22
Mahmut Övür | Türkiye’nin ‘inanç ve dindarlık’ fotoğrafı 18.02.2025 | 15:36
03:52
Salih Tuna | Artık rol yapmayı bırak 18.02.2025 | 15:34
06:23
Dilek Güngör | Hedef kadın istihdamını 2028’de % 36.2’ye çıkarmak 18.02.2025 | 15:32
07:18
Okan Müderrisoğlu | Hak ile Batılın Mücadelesi… The Ekonomikser! 18.02.2025 | 15:30
00:43
MSB duyurdu: 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi | Video 18.02.2025 | 14:52
00:55
02:24
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video 18.02.2025 | 12:14
10:05
Bakan Kurum, yeni konut projesini duyurdu | Video 18.02.2025 | 12:09
00:47
00:54
GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı başarıyla gerçekleşti 17.02.2025 | 15:28
01:30
GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi! 17.02.2025 | 15:05
01:30
İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru | Video 17.02.2025 | 10:53