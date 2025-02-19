Başkan Erdoğan: "TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demokrasisini ve adaletini hedef alan vesayet özlemi içerisinde yargıyı tehdit eden TÜSİAD tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin. TÜSİAD zihniyeti geride kaldı. TÜSİAD darbecilerin safında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.