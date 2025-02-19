Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e şiir tepkisi: "Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Siyasete müdahale' çabasına soyunan TÜSİAD'a zehir zemberek sözlerle yüklenen Erdoğan, "Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her kalkınma hamlesinin TÜSİAD zihniyetini rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Morali bozuk olan devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır." dedi.
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