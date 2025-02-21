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Giriş Tarihi: 21.2.2025 21:40 Son Güncelleme: 21.2.2025 21:47

CHP'de ön seçim krizi derinleşiyor! İmamoğlu tek aday:17 vekil imza vermedi! Gözler Yavaş'ın hamlesinde

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandallar bir türlü bitmiyor. Bu kez ön seçim krizi patlak verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ön seçim planını açıkladı. 'Demokrasi' kılıfı ile ön seçim tiyatrosu oynanan partide, 116 milletvekilinin imzasını alarak tek aday olan İmamoğlu'na 17 vekil imza vermedi. Kulislerde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapacağı hamle ise merak konusu oldu.

CHP’de ön seçim krizi derinleşiyor! İmamoğlu tek aday:17 vekil imza vermedi! Gözler Yavaş’ın hamlesinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ekarte etmek için ön seçim hamlesi yaptı. Yavaş ise Özel ve İmamoğlu'nun dayatmalarını kabul etmeyerek ön seçime katılmayacağını açıkladı. 17 Şubat'ta başlayan aday adaylığı başvuruları bugün sona erdi.

116 VEKİL İMZA VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik, CHP'li 116 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini bildirdi. 17 vekil ise İmamoğlu'na onay vermedi.

Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, CHP'nin bir sonraki genel seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.

Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu.

İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.

Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti.

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.

DURSUN ÇİÇEK İMZA TOPLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını belirtmişti.

GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçimi kabul ettirmesi partide ve kamuoyunda tepkilere de neden olmuştu. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimin değil, anketlerin baz alınması gerektiğini savunurken, İmamoğlu'nun tek aday olarak ön seçime katılması gözleri yeniden Yavaş cephesinden gelecek hamleye çevirdi.

SEÇİM TARİHİ 23 MART

CHP'de partinin yetkili organlarınca alınan karar gereği cumhurbaşkanı aday adaylığı için 20 milletvekilinden imza toplanması gerekiyordu.

Aday adaylığı başvuruları 21 Şubat'ta sona erdi. Parti, ön seçim tarihini ise 23 Mart olarak açıkladı.

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CHP'de ön seçim krizi derinleşiyor! İmamoğlu tek aday:17 vekil imza vermedi! Gözler Yavaş'ın hamlesinde
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