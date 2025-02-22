SABAH, özgür kalan Filistinli ile konuştu: Bizi topraklarımızdan hiçbir güç süremeyecek!

HUKUKİ HİÇBİR HAKKIMIZ YOKTU

Hiçbir suçu olmadığı halde müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Muqaddad, "Bugün dahi suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Avukatlarla görüşmemize bile asla müsaade etmediler. Ailelerimizle görüştürmediler. Üstümüzü çıkartıp prangalara vururlardı. Yemek konusu büyük problemdi, kasıtlı olarak vermezlerdi. Ben, İsrail'deki Nafhat Al-Sahrawi Hapishanesi'nde kaldım. Kâbus gibi bir yerdi. Hiçbir suçu, günahı olmayan Filistinli mazlumlar orada senelerce tutuluyor. Bütün insani haklardan mahrum bir şekilde." şeklinde konuştu.

ÜLKEM İÇİN ÇABALAYACAĞIM

Ailesine kavuşmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Abdul Rahman Youssef Muqaddad, "Çok uzun yıllar ailemden uzak kaldım. Şimdi onlarla olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkem için çabalamaya ve çalışmaya gayret göstereceğim. Tutukluluk yıllarımda ailemden mahrum kaldım. Normal yaşantıma devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.