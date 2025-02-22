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Giriş Tarihi: 22.2.2025 07:45

SABAH, özgür kalan Filistinli ile konuştu: Bizi topraklarımızdan hiçbir güç süremeyecek!

SABAH, Türk basınında bir ilki gerçekleştirerek Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşma gereği serbest bırakılan bir Filistinli esirle röportaj yaptı. Abdul Rahman Youssef Muqaddad, Filistin direnişine destek verdiği için İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınıp tiyatroyu andıran bir yargılama ile müebbet hapse mahkûm edildi. 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra anlaşma gereği serbest bırakılan Muqaddad, “15 yıl boyunca sadece hayatta kalacak kadar yemek verdiler. Önemsiz nedenlerle dayak yedik. Hiçbir hukuki hakkımız yoktu. Bazen aylarca gün ışığı görmeden yaşadık. Soğuk suyla duş almaya zorlandık. Resmen ölüme sürükleniyorduk." dedi.

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SABAH, özgür kalan Filistinli ile konuştu: Bizi topraklarımızdan hiçbir güç süremeyecek!

SABAH, Türk basınında ilki gerçekleştirerek Filistinli esirle röportaj yaptı. Mukaddad, "15 yıl işkence gördüm ama vatanımdan ayrılmayacağım." Gazze Belediye Başkanı da "Hiçbir güç bizi toprağımızdan süremeyecek" dedi.

AĞIR İŞKENCELERE MARUZ KALDIK

İşkencenin her türlüsüne maruz kaldıklarını kaydeden Abdul Rahman Youssef Muqaddad, "Prangaya vuruyorlardı ve öylece günlerce bekletiliyorduk." dedi. Her şeye rağmen Filistin'i terk etmeyeceklerini vurgulayan Muqaddad, "Bundan sonraki planım, halkıma hizmet etme yolculuğuma devam etmek." şeklinde konuştu.

HUKUKİ HİÇBİR HAKKIMIZ YOKTU

Hiçbir suçu olmadığı halde müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Muqaddad, "Bugün dahi suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Avukatlarla görüşmemize bile asla müsaade etmediler. Ailelerimizle görüştürmediler. Üstümüzü çıkartıp prangalara vururlardı. Yemek konusu büyük problemdi, kasıtlı olarak vermezlerdi. Ben, İsrail'deki Nafhat Al-Sahrawi Hapishanesi'nde kaldım. Kâbus gibi bir yerdi. Hiçbir suçu, günahı olmayan Filistinli mazlumlar orada senelerce tutuluyor. Bütün insani haklardan mahrum bir şekilde." şeklinde konuştu.

ÜLKEM İÇİN ÇABALAYACAĞIM

Ailesine kavuşmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Abdul Rahman Youssef Muqaddad, "Çok uzun yıllar ailemden uzak kaldım. Şimdi onlarla olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkem için çabalamaya ve çalışmaya gayret göstereceğim. Tutukluluk yıllarımda ailemden mahrum kaldım. Normal yaşantıma devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'YA SALDIRI BAHANESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından bölgeye 3 tabur sevk ettiğini duyurdu. Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde önceki akşam saatlerinde 3 boş otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı. Patlamaların ardından siyonist İsrail rejimi Batı Şeria'daki katliamlarını artırma kararı aldı.

ARAP LİDERLER TRUMP'A KARŞI TOPLANIYOR

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken bölgenin boşaltılıp nasıl gökdelenlerle bezenmiş yeni bir şehir haline getirileceğine dair Gaza 2035 adlı bir proje hazırlattı. Öte yandan Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri lideri bugün Trump'ın sürgün planına karşı bir araya gelecek.

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SABAH, özgür kalan Filistinli ile konuştu: Bizi topraklarımızdan hiçbir güç süremeyecek!
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