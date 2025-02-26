Hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı hem pahalılık yarışı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam şampiyonu oldu

HALK EKMEKTE DE EN PAHALI ONLAR!

Dar gelirli vatandaşlara destek olması için kurulan halk ekmek hizmetinde bile en pahalı hizmeti yine bu iki isim sunuyor. Sürekli sosyal yardımları öne çıkaran Mansur Yavaş, Ankara'da halk ekmeği 10 TL'den satıyor. Bu, Türkiye'nin en pahalı ikinci halk ekmeği anlamına geliyor.

Ekrem İmamoğlu ise 8 TL ile hemen arkasında yer alıyor. İstanbul'da halk ekmeği bile yüksek fiyatlı olurken, İmamoğlu ve Yavaş'ın halkçı söylemleri gerçeği yansıtmıyor.