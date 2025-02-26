Hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı hem pahalılık yarışı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam şampiyonu oldu

Cumhurbaşkanı adaylığı için rekabet eden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, halka sundukları hizmetlerde de zam yarışına girdi. Su, ulaşım ve halk ekmek fiyatlarında zirveye oynayan bu iki isim, verdikleri sözlerin aksine vatandaşlara en pahalı hizmetleri sunuyor. Başkanlık koltuğuna oturmadan önce suyu, ulaşımı ve ekmeği ucuzlatma sözü veren Yavaş ve İmamoğlu, vaatlerini unuttu. Türkiye'nin en yüksek ulaşım ücretleri, en pahalı halk ekmek hizmeti bu iki büyükşehirde! ayrıca en pahalı su listesinde de Yavaş ve İmamoğlu rekabeti var.
ULAŞIM FİYATLARINDA ZAM YARIŞI!
Toplu ulaşımın adeta çile haline geldiği Türkiye'nin en büyük iki kentinde yaşayan vatandaşlar, bakımsız otobüsler, yetersiz toplu ulaşım altyapısı ve hayata geçirilmeyen metro projelerine rağmen Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini kullanmak zorunda kalıyor.
En pahalı ulaşımda zirvede ise Ekrem İmamoğlu var! İstanbul'da tam bilet 27 TL'ye yükselirken, Türkiye'nin en pahalı ikinci ulaşım hizmetini ise Mansur Yavaş sunuyor. Yavaş'ın başkanlığında Ankara'da ulaşım ücretleri 26 TL'ye çıkarılarak İmamoğlu'nu takip etti.
HALK EKMEKTE DE EN PAHALI ONLAR!
Dar gelirli vatandaşlara destek olması için kurulan halk ekmek hizmetinde bile en pahalı hizmeti yine bu iki isim sunuyor. Sürekli sosyal yardımları öne çıkaran Mansur Yavaş, Ankara'da halk ekmeği 10 TL'den satıyor. Bu, Türkiye'nin en pahalı ikinci halk ekmeği anlamına geliyor.
Ekrem İmamoğlu ise 8 TL ile hemen arkasında yer alıyor. İstanbul'da halk ekmeği bile yüksek fiyatlı olurken, İmamoğlu ve Yavaş'ın halkçı söylemleri gerçeği yansıtmıyor.
AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesinde halk ekmek, Ankara'daki fiyatın yarısından da azına, 4 TL'ye satılıyor.
''ALLAH'IN SUYUNU'' 3 KAT PAHALIYA SATIYORLAR!
Seçimlerden önce "Suyunuzu ucuzlatacağız, yüzde 40 indirim yapacağız" diyen Ekrem İmamoğlu ise vatandaşları hayal kırıklığına uğratarak İstanbul'da suya en fazla zam yapan isimlerden biri oldu. İmamoğlu yönetimindeki İBB, suyun metreküp fiyatını 62,17 TL'ye yükselterek Türkiye'nin en pahalı 6. suyunu satıyor.
Göreve gelmeden önce "Ben Mansur Yavaş, size söz veriyorum, suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım" vaadinde bulunan ve "Su Allah'ın nimeti, sudan para kazanılmaz" diyen Mansur Yavaş, şu anda Türkiye'nin en pahalı 7. suyunu satıyor. Ankara'da suyun metreküp fiyatı 50,92 TL'ye ulaşmış durumda.
Yavaş ve İmamoğlu'nun önünde ise yine CHP'li belediyeler var. Muğla Büyükşehir Belediyesinde ortalama suyun metreküp fiyatı 89 TL olarak satılıyor. Muğla'yı 81,04 TL ile İzmir, 78,49 TL ile Mersin, 75,69 TL ile Tekirdağ, 71,79 TL ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.
Türkiye'nin en ucuz suyunu ise 19,68 TL ile AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi satıyor. Aradaki fark dudak uçuklatıyor.
Halka ucuz hizmet sunma vaatleriyle seçilen Yavaş ve İmamoğlu, görev süreleri boyunca zam üstüne zam yaparak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor!
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ULAŞIM FİYATLARI
CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Fiyatları
• İstanbul: Tam 27,00 TL - Öğrenci 13,18 TL
• Antalya: Tam 27,00 TL - Öğrenci 12,00 TL
• Ankara: Tam 26,00 TL - Öğrenci 13,00 TL
• Bursa: Tam 26,00 TL - Öğrenci 6,50 TL
• Muğla: Tam 23,00 TL - Öğrenci 12,50 TL
AK Partili Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Fiyatları
• Kahramanmaraş: Tam 13,50 TL - Öğrenci 7,50 TL
• Malatya: Tam 14,00 TL - Öğrenci 9,00 TL
• Konya: Tam 17,50 TL - Öğrenci 6,75 TL
• Erzurum: Tam 18,00 TL - Öğrenci 13,00 TL
• Samsun: Tam 19,50 TL - Öğrenci 12,50 TL
Not: AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmalar, Mansur Yavaş döneminde 12,50 TL olmuştur.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HALK EKMEK FİYATLARI
CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Halk Ekmek Fiyatları
• Muğla: 11 TL
• Ankara: 10 TL
• Balıkesir: 10 TL
• Eskişehir: 9 TL
• İstanbul: 8 TL
AK Partili Büyükşehir Belediyelerinin Halk Ekmek Fiyatları
• Erzurum: 4 TL
• Konya: 6 TL
• Malatya: 6,5 TL
• Kayseri: 7 TL
• Kahramanmaraş: 7,5 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SU FİYATLARI
CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Su Fiyatları
• Muğla: 89,00 TL
• İzmir: 81,04 TL
• Mersin: 78,49 TL
• Tekirdağ: 75,69 TL
• Balıkesir: 71,79 TL
• İstanbul: 62,17 TL
• Ankara: 50,92 TL
AK Partili Büyükşehir Belediyelerinin Su Fiyatları
• Sakarya: 19,68 TL
• Hatay: 19,74 TL
• Malatya: 22,22 TL
• Erzurum: 25,20 TL
• Trabzon: 29,14 TL
• Kayseri: 29,59 TL
• Kahramanmaraş: 30,36 TL