Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a anket oyunu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşında yeni cephe!

Yavaş'ın anket planına karşılık bu yeni oyun, Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimden adının çıkacak olmasının ardından hem parti içi hem de kamuoyu önünde Yavaş'tan daha fazla karşılığı olduğu mesajını vermesi, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında da daha öne çıkmak olduğunun amaçlandığı yorumları yapılıyor.