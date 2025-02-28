Son dakika! Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni skandal: YÖK’e bile sormadılar! SABAH flaş detaylara ulaştı

Bu müracaatlar bir taraftan, yukarıda 'kamu 'ya ait ortak bir değer' olarak nitelendirdiğimiz on milyonu aşkın üniversite mezunumuzun hakkını korumak için, diğer taraftan da mesela; hastalarımızı yetkin olmayan bir doktorun eline bırakmamak, adliyemize ehil olmayan avukat sokmamak, yetkin olmayan mühendise proje yaptırıp depremde yıkılmasına engel olmak adına titizlikle incelenir ve karara bağlanır. Aksi halde ülkemiz 'merdiven altı' veya 'tabela' üniversitesi dediğimiz niteliksiz kurumlarından mezun olanların, ülkemizde bileğinin hakkı ile kazanarak üniversite okuyanların hakkının gasp edildiği bir arenaya döner. Yükseköğretim Kurulu'nun belki de pek iyi bilinmeyen en önemli işlevlerinden bir tanesi budur. Kurulduğu yıl olan 1981'den beri de bu işlevi yerine getirmektedir. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin herhangi bir zaman aralığında, bu konu ile ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi mümkün değildir ve hukuki de değildir. Bu tarz düzenlemeler salt ülkemize has bir durum değildir. Tüm gelişmiş ülkelerde benzer düzenlemeler vardır; bırakın denk sayılmayı ülkemizin en iyi üniversitesinden mezun bir tıp doktoru veya mühendisi ABD veya gerekse Avrupa ülkelerinde direk olarak meslek icra edemez ve çoğu zaman da ilave sınav ve eğitim süreçlerine tabi olur. Yani pek çok dünya ülkesinde eğitim süreçleri benzer kanuni düzenlemelere tabidir."