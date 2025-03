Son dakika! Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni skandal: YÖK’e bile sormadılar! SABAH flaş detaylara ulaştı

YATAY GEÇİŞ TANINIRLIĞA GÖRE YAPILIR

Abdullah Çavuşoğlu şunları söyledi: "Ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon kişi üniversiteyi kazanarak buralara kayıt yaptırmaktadır. Diğer taraftan da her yıl bir milyon civarında kişi üniversitelerden mezun olmaktadır. Dolayısıyla bugün ülkemiz nüfusunun 10 milyon üzerindeki bir kısmı, bir üniversiteden mezun durumdadır. Bu da bir entelektüel kapasite olarak 'kamu 'ya ait ortak bir değer' olarak düşünülebilir. Gün geçtikçe globalleşen dünyamızda on binlerce yükseköğretim kurumu/üniversite bulunmaktadır. Bunlar farklı kalitede eğitim sunarken, buralardan mezun olan veya buralara eğitim öğretim için gitmek isteyen öğrenciler için bir danışman veya yol göstericiye ihtiyaç olduğu ortadadır. İşte YÖK bünyesinde yer alan 'tanıma ve denklik birimi' bu işleri düzenler. YÖK'e her yıl on binden fazla tanıma ve denklik konusunu ile ilgili müracaat olur.