CHP’li Beykoz Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonunda yeni gelişme: Eski müdür başkanı suçladı

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
"BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ"
Belediyeye yönelik konser soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar ifadesinde, "İhaleyi iptal edince belediye başkanı büyük tepki gösterdi. Beni kısa süre sonra müdürlükten alarak memur yaptı" dedi. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B dahil 21 şüpheli birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" suçundan gözaltına alındı.
Ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç, Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video
Yine 15 şüpheli hakkında birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.
Gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak; gözaltı, arama ve el koyma operasyonlar başlatıldı. Beykoz'da operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.