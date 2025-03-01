Eski müdür başkanı suçladı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Belediyeye yönelik konser soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar ifadesinde, "İhaleyi iptal edince belediye başkanı büyük tepki gösterdi. Beni kısa süre sonra müdürlükten alarak memur yaptı" dedi. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.