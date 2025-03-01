İslam düşmanı Zorlu CEO’su Cem Köksal’a destek o avukattan! İşte Gönenç Gürkaynak’ın kirli geçmişi

GÜRNKAYNAK'IN KİRLİ GEÇMİŞİ

Dev platformların Türkiye'deki temsilcilik ve avukatlık işlerini üstlenen Gönenç Gürkaynak, FETÖ'nün en etkili olduğu dönemlerde parlatılan isimler arasında yer alıyordu. Gürkaynak, sık sık FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde röportajlar veriyor, manşetten anons ediliyordu. Gürkaynak, yayıncılar için oldukça önemli olan dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google'ın temsilcisi ve avukatı olarak TBMM'ye gelmişti. Gürkaynak'ın ABD'de baro kaydı olduğu belirtiliyor.