İslam düşmanı Zorlu CEO’su Cem Köksal’a destek o avukattan! İşte Gönenç Gürkaynak’ın kirli geçmişi

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan tebriği mesajı gönderdi. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki gösterdi. Yaşanan olayın sosyal medyaya yansıması sonucu Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
GÖZALTINA ALINDI
Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
DESTEK GÜRKAYNAK'TAN GELDİ
İslam düşmanı Cem Köksal'a destek Türkiye karşıtlığı ile bilinen avukat Gönenç Gürkaynak'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkaynak, Köksal'ın kimsenin dini inancını değiştirmeye zorlamdığını savunarak Anayasa'nın 26. maddesi ile Ceza Kanunu'nun 115. maddesinin bu tür durumlarda zarar görebileceğini iddia etti.
GÜRNKAYNAK'IN KİRLİ GEÇMİŞİ
Dev platformların Türkiye'deki temsilcilik ve avukatlık işlerini üstlenen Gönenç Gürkaynak, FETÖ'nün en etkili olduğu dönemlerde parlatılan isimler arasında yer alıyordu. Gürkaynak, sık sık FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde röportajlar veriyor, manşetten anons ediliyordu. Gürkaynak, yayıncılar için oldukça önemli olan dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google'ın temsilcisi ve avukatı olarak TBMM'ye gelmişti. Gürkaynak'ın ABD'de baro kaydı olduğu belirtiliyor.