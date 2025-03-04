Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'yatağından alındı' yalanını çürüten görüntüler
Giriş Tarihi: 4.3.2025 12:45 Son Güncelleme: 4.3.2025 12:56

SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'yatağından alındı' yalanını çürüten görüntüler

Son dakika haberi: CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşiyle uyurken evinin basılarak gözaltına alındığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algısını çürüten görüntüler ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu’nun ’yatağından alındı’ yalanını çürüten görüntüler

Son dakika haberi... CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Başkanlık personeli Metin Ü., yetkili müdürler G.T., O.K. ve belediye başkanının eski danışmanı E.H.B. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 kişi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı oluşturmaya çalıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında Alaattin Köseler'in eşiyle uyurken evinin basıldığını iddia etti.

Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'yatağından alındı' yalanını çürüten görüntüler | Video

07.00'DEKİ UÇAKLA İSTANBUL'DAN AYRILACAKTI

Ancak Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden uçağa binmek üzere evden çıktığı sırada takım elbiseli şekilde gözaltına alındı.

TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE EVDEN ÇIKARKEN ALINDI

Ayrıca, Köseler'in şoförünün de araç çalışır vaziyette bekliyordu. Sabah 07.00 uçağıyla İstanbul'dan ayrılacağı bilgisinin alınması üzerine emniyet, 04.00 sıralarında Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in evine gitti. Bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Köseler'in kapısını çalan Mali Şube Ekipleri kapı açıldığında karşılarında Köseler'i takım elbiseli şekilde buluyor. Başsavcılığın gözaltı kararı yüzüne okunan Köseler'in yatağından alındığı yalanı böylece görüntülerle de bir kez daha deşifre oluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'yatağından alındı' yalanını çürüten görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz