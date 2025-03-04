SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu’nun ’yatağından alındı’ yalanını çürüten görüntüler

Son dakika haberi... CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Başkanlık personeli Metin Ü., yetkili müdürler G.T., O.K. ve belediye başkanının eski danışmanı E.H.B. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 kişi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı oluşturmaya çalıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında Alaattin Köseler'in eşiyle uyurken evinin basıldığını iddia etti.
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Ayrıca, Köseler'in şoförünün de araç çalışır vaziyette bekliyordu. Sabah 07.00 uçağıyla İstanbul'dan ayrılacağı bilgisinin alınması üzerine emniyet, 04.00 sıralarında Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in evine gitti. Bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.