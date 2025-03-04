SON DAKİKA! Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu’nun ’yatağından alındı’ yalanını çürüten görüntüler

Son dakika haberi... CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Başkanlık personeli Metin Ü., yetkili müdürler G.T., O.K. ve belediye başkanının eski danışmanı E.H.B. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 kişi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.