Alaattin Köseler algısı tutmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'yatağından alındı' yalanını çürüten görüntüler | Video 04.03.2025 | 12:41 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşiyle uyurken evinin basılarak gözaltına alındığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algısını çürüten görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Başkanlık personeli Metin Ü., yetkili müdürler G.T., O.K. ve belediye başkanının eski danışmanı E.H.B. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 kişi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı oluşturmaya çalıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında Alaattin Köseler'in eşiyle uyurken evinin basıldığını iddia etti.

07.00'DEKİ UÇAKLA İSTANBUL'DAN AYRILACAKTI

Ancak Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden uçağa binmek üzere evden çıktığı sırada takım elbiseli şekilde gözaltına alındı.

TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE EVDEN ÇIKARKEN ALINDI

Ayrıca, Köseler'in şoförünün de araç çalışır vaziyette bekliyordu. Sabah 07.00 uçağıyla İstanbul'dan ayrılacağı bilgisinin alınması üzerine emniyet, 04.00 sıralarında Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in evine gitti. Bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Köseler'in kapısını çalan Mali Şube Ekipleri kapı açıldığında karşılarında Köseler'i takım elbiseli şekilde buluyor. Başsavcılığın gözaltı kararı yüzüne okunan Köseler'in yatağından alındığı yalanı böylece görüntülerle de bir kez daha deşifre oluyor.