Ekrem İmamoğlu’ndan Ali Cengiz oyunu! İlk-orta ve lise hayatını uzun uzun anlattı: Usulsüz geçişi bir cümleyle geçiştirdi



SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu bugün 09:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, diplomasına ilişkin "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.



İLK-ORTA VE LİSE HAYATINI UZUN UZUN ANLATTI

Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 1 saat süren savcılık ifadesi ortaya çıktı. İlk, orta ve lise hayatından uzun uzun detaylı bir şekilde anlattı. Hatta İmamoğlu, okul hayatında oynadığı futboldan bile bahsetti. İmamoğlu ifadesinin devamında, "Üniversite sınavında aldığım not olarak KTÜ işletme fakültesine girme arzumu ailem ısrarla kabul etmedi. İnşaat mühendisliği okumamı, işimiz ile ilgili böyle bir okulda okumamın doğru olacağı yönünde taleple karşı karşıya kaldım. Tercihlerimi bu yönde yaptığımdan ötürü puanımın yetmediği, İnşaat Fakültelerine girememiştim" dedi.