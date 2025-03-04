İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle ’sahte diploma’ usulsüzlüğünü itiraf etti

Avukat Mehmet Pehlivan, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanıdığı 1993 yılından sonra yapılan iki ayrı denklik başvurusunu örnek göstererek Ekrem İmamoğlu'nun 1993'ten önceki yatay geçişinin usule uygun olduğunu savundu.
Pehlivan verdiği örneklerle Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993'ten sonra tanındığını belirterek bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılındaki yatay geçişinin usulsüz olduğunu itiraf etmiş oldu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
YÖK'E SORMAK ZORUNLULUK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen 1990 yılındaki Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş ile ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı.