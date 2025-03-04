Haberler Yaşam Haberleri İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle 'sahte diploma' usulsüzlüğünü itiraf etti
Giriş Tarihi: 4.3.2025 11:55 Son Güncelleme: 4.3.2025 12:28

İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle 'sahte diploma' usulsüzlüğünü itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun YÖK raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen Kıbrıs’taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişi savunacağım derken usulsüzlüğü itiraf etti.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle ’sahte diploma’ usulsüzlüğünü itiraf etti

Avukat Mehmet Pehlivan, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanıdığı 1993 yılından sonra yapılan iki ayrı denklik başvurusunu örnek göstererek Ekrem İmamoğlu'nun 1993'ten önceki yatay geçişinin usule uygun olduğunu savundu.

Pehlivan verdiği örneklerle Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993'ten sonra tanındığını belirterek bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılındaki yatay geçişinin usulsüz olduğunu itiraf etmiş oldu.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır.



Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.



YÖK'E SORMAK ZORUNLULUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen 1990 yılındaki Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş ile ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı.



YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin yapılan yatay geçiş başvurusu üzerine söz konusu üniversitenin "tanınırlığının" bulunup bulunmadığını YÖK'e sormasının ve işlemlere bu şekilde devam etmesinin zorunluluk olduğu belirtildi.


Şaibeli diplomada gerekli işlemler yapılacak: Gözler İstanbul Üniversitesi'nde SON DAKİKA | Eski YÖK üyesi, şaibeli diploma hakkında SABAH'a konuştu: "Üniversiteye düşen, iptal etmektir" Ekrem İmamoğlu'nun usülsüz diploma skandalını örtbas çabası: Özgür Özel'den akıldışı savunma! Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu "Sahte diploma" üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle 'sahte diploma' usulsüzlüğünü itiraf etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz