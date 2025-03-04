İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle ’sahte diploma’ usulsüzlüğünü itiraf etti





YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin yapılan yatay geçiş başvurusu üzerine söz konusu üniversitenin "tanınırlığının" bulunup bulunmadığını YÖK'e sormasının ve işlemlere bu şekilde devam etmesinin zorunluluk olduğu belirtildi.

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