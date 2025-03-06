Öcalan’ın çağrısına Kandil’den en net cevap: “PKK, Öcalan’ın çağrısına uyacak” Kandil: "PKK'nın feshi gerçekleşecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 22 Ekim'de PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı sonrası gelişmeler ardı ardına geldi. Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile birlikte Öcalan, DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanlığı'ndan çıkan izinle üç kez bir araya geldi. Öcalan ile üçüncü görüşme sonrasında ise İmralı heyeti 27 Şubat günü Öcalan'ın terör örgütü PKK'dan silah bırakıp, kongreye giderek kendisini feshetmesi çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın, örgütüne yaptığı silah bırakma ve kongresini toplayarak feshetme çağrısına terör örgütü PKK'dan olumlu karşılık geldi.

KANDİL: PKK'NIN FESHİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK

PKK elebaşlarından ve örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Öcalan'ın çağrısına cevap olarak "PKK'nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk. Eksiğimiz yetersizliğimiz olabilir. Böyle bir hareketiz. PKK fesh olacak ama bu fesh sadece bir fesh değil, bir demokratik dönüşüm olacak. Önderliğin yaptığı açıklamaya bir cevap olacağız. Uygulayacağımızı ve kabul ettiğimizi ortaya koyduk. Tartışmalar da oluyordu. PKK uyacak mı uymayacak mı? PKK uyacaktır. PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Hiçbirimiz bir bütün olarak bu hareketi temsil edemeyiz. Önderlik bu mücadeleyi temsil ediyor. Bu bakımdan biz bu bilinçteyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" açıklamasında bulundu. Karasu, Öcalan'ın çağrısı ile birlikte kongreye gitme kararı aldıklarını vurguladı.