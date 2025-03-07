CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor: Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Yavaş’a yanıt: 6 ay önce...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şaibeli kurultay skandalıyla çalkalanan CHP'de yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katılması parti içinde yeni bir tartışmayı daha başlattı. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Adnan Beker'in partiye katılmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu kanadından sert tepki gelmişti.
"CHP'YE KATILIMIYLA BİR İLGİM YOK"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
"BİR GÜN ÖNCE GAZETELERDEN OKUDUM"
Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT: 6 ÖNCE "ADNAN GELEBİLİR "DEDİ
CHP yandaşı Now TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi.
"Beker'in partiye katılmasıyla ilgim yok" diyen Yavaş'ı adeta yalanlayan Özel, "6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü." dedi.
"Ben kefaletidir demedim emanetidir dedim" ifadelerini kullanan Özel, Yavaş'a şu sözlerle yanıt verdi:
"Ben Yavaş'ın sözlerini onu okudum. Bi soracağım kendisine nedir diye. Ben "kefaletidir" demedim "emanetidir" dedim. Biz Adnan Beker'i Mansu Bey'e çok yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü falan biz Adnan Bey'in geçmişteki bir takım söylemlerinden dolayı izleyelim dedik. Adnan Bey de biraz şaşırmış… Öyle bir yapıyorlar ki "sanki Mansur Bey ben ona kefil değilim" bilmem ne... Yakın olduklarını belirttim elbette herkes kendisinden kefil yani ben anlamadım hangi bağlamda neden nerede söylenmiş ama onların arasında bir sorun yok. Biz de Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz."
"O ZAMAN BİR ŞEY DEMİYORLARDI"
Beker'in partiye gelişini eleştiren Kılıçdaroğlu yandaşlarına da tepki gösteren Özel, "Adnan Beker'in gelmesine bozulan arkadaşlar 14 Mayıs'ta CHP listelerinden kimler geldi kimler geçti o zaman hiçbir şey demiyorlardı. O gün 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş öbür taraftan Adnan Beker'in gelmesine laf ediyor." dedi.