CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor: Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Yavaş’a yanıt: 6 ay önce...

"Ben kefaletidir demedim emanetidir dedim" ifadelerini kullanan Özel, Yavaş'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Yavaş'ın sözlerini onu okudum. Bi soracağım kendisine nedir diye. Ben "kefaletidir" demedim "emanetidir" dedim. Biz Adnan Beker'i Mansu Bey'e çok yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü falan biz Adnan Bey'in geçmişteki bir takım söylemlerinden dolayı izleyelim dedik. Adnan Bey de biraz şaşırmış… Öyle bir yapıyorlar ki "sanki Mansur Bey ben ona kefil değilim" bilmem ne... Yakın olduklarını belirttim elbette herkes kendisinden kefil yani ben anlamadım hangi bağlamda neden nerede söylenmiş ama onların arasında bir sorun yok. Biz de Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz."