SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’ndan şaibe yatay geçişe ’durumumuz yoktu’ kılıfı! Baba parasıyla kayıt yaptırdı, rahat öğrencilik yaşadı ama... Sabah.com.tr

DALGA KONUSU OLDU

İmamoğlu'nun ortaya çıkan bu gerekçesi dalga konusu oldu. Yapılan yorumlarda, "Müteahhit Hasan İmamoğlu'nun oğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'ne neden geçmek istiyorsunuz sorusuna, "Ekonomik durumum iyi olmadığından" diye yanıt vermiş. KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası var ama ekonomik durumu iyi değilmiş İmamoğlu'nun. Güler misin ağlar mısın."