SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’ndan şaibe yatay geçişe ’durumumuz yoktu’ kılıfı! Baba parasıyla kayıt yaptırdı, rahat öğrencilik yaşadı ama... Sabah.com.tr

Son dakika haberi... Üniversite sınavını kazanamadığı için baba parasıyla Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp ardından İstanbul Üniversitesi'ne şaibeli yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs'taki iki yıl boyunca rahat bir öğrencilik dönemi yaşadı.
BAŞVURUYA EKONOMİSİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ
Kıbrıs'taki iki yılın ardından İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan Ekrem İmamoğlu, başvuru için doldurduğu formda ilginç bilgilere yer verdi.
DALGA KONUSU OLDU
İmamoğlu'nun ortaya çıkan bu gerekçesi dalga konusu oldu. Yapılan yorumlarda, "Müteahhit Hasan İmamoğlu'nun oğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'ne neden geçmek istiyorsunuz sorusuna, "Ekonomik durumum iyi olmadığından" diye yanıt vermiş. KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası var ama ekonomik durumu iyi değilmiş İmamoğlu'nun. Güler misin ağlar mısın."