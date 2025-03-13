Mansur Yavaş’tan adaylık yarışında ben de varım mesajı! İmamoğlu’nu topa tuttu: Kimsenin yedeği değilim

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı derinleşiyor. Ön seçim dayatması ile kendisini tek aday olarak öne çıkaran Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

"BENİM KENDİ YOL HARİTAM VAR"

Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'daki buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını söyledi. Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Mansur Yavaş'ın "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.