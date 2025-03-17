DEM Parti heyeti, MHP’yi ziyaret etti! İşte ilk açıklama

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası, 'Detaylı açıklamamızı tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra siz değerli basın emekçileri ile paylaşacağız. Bizi kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi burada olacaktı. Acil şifalar diliyoruz.' şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, 'MHP olarak bir açıklama yapmayacağız ancak çok faydalı bir görüşme oldu.' dedi.