DEM Parti heyeti, MHP'nin ardından AK Parti'yi ziyaret etti! İşte ilk açıklama | Video

DEM Parti'nin siyasi temasları devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, ikinci tur ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. Görüşme bir saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi. DEM heyeti MHP sonrası saat 14.00 itibarıyla AK Parti ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.