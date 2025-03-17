DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar | Video

DEM Parti'nin siyasi temasları devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, ikinci tur ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. Görüşme bir saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi.