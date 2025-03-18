SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek

Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.