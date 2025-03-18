İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diploması iptal edildi.
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