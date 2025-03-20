Ekrem İmamoğlu ve PKK arasındaki bağı o isim kurmuştu... Azad Barış’ın özerklik çağrılı röportajı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 560 milyar lira yolsuzluk ve PKK terör örgütüne yardım etme suçlarından yürütülen iki farklı soruşturmada gözaltı kararı verdi.

KENT UZLAŞISINI O İSİM SAĞLAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı belirtildi. Azad Barış'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğluyla sık sık bir araya geldiği tespit edildi. Azad Barış'ın 171 kez biraya geldiği belirlendi.

AZAD BARIŞ'TAN ÖZERKLİK ÇAĞRISI

Azad Barış'ın verdiği röportajda kürtçe özeklik çağrısı yaptı. Barış, "Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Bu nedenle buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek geri alırız" ifadelerini kullanarak Batı şehirlerinde Kürdistan oluşturma mesajı verdi.