SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesinde olan Merthan Açıl’dan çarpıcı hamle: İzini kaybettirdi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı anlaşıldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.