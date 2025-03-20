SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesinde olan Merthan Açıl’dan çarpıcı hamle: İzini kaybettirdi!
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da olduğu 84 kişi gözaltına alınırken 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Onlardan birisi de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasıyla evli olan Merthan Açıl'dı. Ilıcalı'nın takımı Hull City'de görev yapan ve yurt dışında olduğu belirlenen Açıl operasyonun ardından apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı.
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma başlattı. Yürütülen iki ayrı soruşturmada kapsamında Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Basın Danışmanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu 84 kişi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 22 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
ACUN ILICALI'NIN ESKİ BACANAĞI DA GÖZALTI LİSTESİNDE
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı.