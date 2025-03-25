Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor... Maskeli saldırganların arkasında kim var?

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk operasyonu ile tutuklanmasının ardından Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı. Özel'in talimatı ile sokağa inen provokatörler, polisimize asit ve balta ile saldırdı tarihi camilerimizdeki mezar taşlarını hedef aldı. Dün akşam ise Saraçhane'de toplanan sokak teröristleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a küfürler yağdırdı. Çirkin provokasyonu gerçekleştiren 41 provokatör gözaltına alındı.



Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"DEVLETİN VE POLİSİ SABRI DENENDİ"

Aynı görüntüler, aynı olaylar gezi parkı eylemlerinde karşımıza çıktı.

Türkiye'de 3-4 gün gezi provası yapıldı, devletin ve polisi sabrı denendi. Saldırılar, asit ve balta atmalar…





ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE ÇİRKİN SALDIRI:



Cumhurbaşkanımız bizim devlet başkanımız bu büyük bir provokasyon. Aslında başka bir şey deniyorlar, Recep Tayyip Erdoğan hem siyaseten hem de devlet başkanı olarak insanların gönlüne taht kurmuş ve çok müthiş bir kitlesi sevenleri var.



Burada ilginç nokta, sosyal medyadan yayıp bu görüntüleri kitlelerine yaydılar. Bir karşıtlık oluşturmaya çalıştılar. İki gün önce de Devlet Bahçeli üzerinden ülkücüleri ve MHP'yi tahrik ettiler.

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Camiye, mezar taşlarına, insanların sinir uçlarına dokunuyorlar.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



Yavuzaslan sözlerini şöyle sürdürdü;



Burada bazı işaretler yapıldı, yüzü kapalı zafer ve bozkurt işareti yapanlar var. Bu tamamen algı operasyonu. Siz çok sevdiğiniz siyasetçiyi savunurken yüzünüzü kapatır mısınız?

Kimisi sol elini kaldırıyor, kimisi zafer işareti yapıyor kimisi de çakma bozkurt yapıyor. Orada ilginç olan uluslararası medya yayında. Dünyaya sanki Türkiye'deki tüm siyasi akımlar başkaldırmış gibi… Türkiye'nin sokakları böyle görüntüsü verilmek isteniyor. Bunu Türkiye karşıtı bütün bloklar satın alır.

CHP'DEN TÜRK MARKALARIN YÜZDE 80'İNE BOYKOT

Saygın ve iş insanlarını tehdit etti. Şu anda basın örgütlerinin ve sendikalarının ayağa kalkması lazım. Basın emekçileri buradan ekmek yiyor.

Yayınları beğenirsin beğenmezsin kumandayla kanalı değiştirirsin ama medyayı tehdit etmek parmak sallamak… Hani demokrasiydi çok demokratlardı? Demek kendileriyle kahve içen fonladıkları medya demokrat… Fonladığın gazeteciler senin için iyi fonlamadıkları batsın.