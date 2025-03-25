Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Yerli ve milli markaları hedef aldı: Tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı.
İSRAİL'E SESİNİ ÇIKARMADI... YERLİ VE MİLLİ MARKALARI HEDEF ALDI
Kanun, hukuk tanımayan Cumhuriyet Halk Partisi ise devam eden soruşturma ve yargı kararlarını hiçe sayarak sokakları karıştırmaya çalıştı. Sokak teröristleri polisimize saldırırken CHP lideri Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak tehditler yağdırdı. İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma sessiz kalan, ses çıkarmayan siyasetçiler o dönem Siyonist markalara destek çıkan markalar için başlatılan boykota da destek çıkmadı. Ancak İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması bahanesi ile yerli ve milli markaları hedef haline getirdi. Hukukçu Hadi Dündar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef göstererek başlattığı boykot çağrısını AHaber'de yorumladı
"FİLİSTİN'E YÖNELİK SOYKIRIMLA İLGİLİ TEK KELAM EDEMEDİLER"
Hukukçu Hadi Dündar, "Bakın ABD'de öğrenciler çadırlar kurdular ve burada bir soykırım gerçekleşiyor siviller öldürülüyor kendi yöneticilerinin ses çıkartması için onlara tepkilerini gösterdiler. Vicdanlarının sesini dinlediler. Bakın Avrupa'da da birden fazla üniversitede de aynı gösteriler yapıldı. Evet Özgür Özel siyasi parti lideri ve 7 Ekim'den beri burada bir soykırım gerçekleşiyor. Bu konuyla ilgili İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerine yönelik iki kelam edemediler. Burayla ilgili bir boykot çağrısı yapmadılar. Ama bir bakıyoruz en ufak bir şey kendilerine dokunduğunda boykot çağrısında bulunuyorlar. Bunun İmamoğlu dosyası ile bir bağlantısını kurabiliyor musunuz? İsrail soykırımında bir finansman desteği vardı" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'den boykot provokasyonu | Video
BOYKOT ÇAĞRISI İLE TÜRK EKONOMİSİ HEDEF ALINIYOR
Boykot çağrısının ekonomiye yönelik olduğunu belirten Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise milli markaları boykot ederek Türkiye ekonomisinin hedef aldıklarını açıkladı. Kızıltaş açıklamalarına şöyle devam etti:
Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye'nin ekonomisinin zora gireceğini ve Avrupa ülkeleri ile aramızın açılacağını söylemişti. Şu an yaptıkları yerli ve milli boykot çağrısı ile ilgili büyük ihtimalle 28 Şubat döneminde olduğu gibi onların koruduklarını zannettikleri markalar boykot çağrısı yaptığınız markalar arasına bizimkileri de yazın ki insanlar bize daha çok gelsin gibi taleplerde bulunacaklar.
Çünkü CHP'nin Özgür Özel'in çağrılarının çelik çekirdeğini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz yüzde 13'lük bir kesim var. 28 Şubat döneminde de benzer kuruluşların isimleri zikredilmişti ve bir süre sonra biz boykot listesine bizim de adımızı yazsanız diyen kuruluşları duymuştuk. Milletimiz nezdinde karşılıkları yok. Toplumun büyük bir çoğunluğu bu tür şeylerden rahatsız olur buna çağrı yapan insanları lanetler.
"İSRAİL İLE CHP'NİN EMİR ALDIKLARI PATRONLARI AYNI"
İsrail söz konusu olduğunda 7 Ekim'den beri CHP'den mecbur kalınarak yapılan 3-5 açıklama dışında tek açıklama yapılmamıştır. Özel bazen Filistin'in yanındayız dese de Hamas'ı terörist olarak göstermiştir. Özgür Özel tecrübe sahibi olmadığı için kendi kendini batırıyor. Tıpkı televizyonlarda yayınlanacağını bile bile milleti polisle çatıştırmak gibi çıkışlarda bulunuyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Şu anki manzara Türkiye'nin hukuk devleti olduğu gerçeğini kabul etmeyip milleti oyalamak için dikkatini çekmek için bindirilmiş kıtalarla yapılan gösterilerdir. Ama arka plandaki esas gerçek İmamoğlu yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü kurmak suçlarından hapse atılmıştır.
Gidip İsrail'e sorsanız Türkiye'de hangi markaları boykot etsinler diye bu listeyi verir. Çünkü ikisinin de emir aldıkları patronları aynı.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise yolsuzluk soruşturmasının bizzat CHP içerisindeki itiraflar sonrası başladığına dikkat çekerek şunları söyledi: 1 tane itirazları varsa söylesinler. Beykoz Belediye Başkanı'nın danışmanı bizzat kendi gidip olup biteni ihbar etti. Onu danışman yapan Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi biraz daha geriye saralım. Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkmıyordu. Bir gün kendi gençlik örgütleri tarafından paylaşılan görüntülerde bir gecede 100 bin TL ücreti olan otelde sabahladı. Bu fotoğrafı Erdoğan mı paylaştı. Kendi kendinizi patlatıyorsunuz, sonra da kendinizi ihbar ediyorsunuz. Sonrada kalkıp siz niye bunu konuştunuz diyorsunuz? Yani şu an CHP'de ciddi sıkıntılar var.