Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Yerli ve milli markaları hedef aldı: Tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi…

"İSRAİL İLE CHP'NİN EMİR ALDIKLARI PATRONLARI AYNI"

İsrail söz konusu olduğunda 7 Ekim'den beri CHP'den mecbur kalınarak yapılan 3-5 açıklama dışında tek açıklama yapılmamıştır. Özel bazen Filistin'in yanındayız dese de Hamas'ı terörist olarak göstermiştir. Özgür Özel tecrübe sahibi olmadığı için kendi kendini batırıyor. Tıpkı televizyonlarda yayınlanacağını bile bile milleti polisle çatıştırmak gibi çıkışlarda bulunuyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Şu anki manzara Türkiye'nin hukuk devleti olduğu gerçeğini kabul etmeyip milleti oyalamak için dikkatini çekmek için bindirilmiş kıtalarla yapılan gösterilerdir. Ama arka plandaki esas gerçek İmamoğlu yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü kurmak suçlarından hapse atılmıştır.

Gidip İsrail'e sorsanız Türkiye'de hangi markaları boykot etsinler diye bu listeyi verir. Çünkü ikisinin de emir aldıkları patronları aynı.