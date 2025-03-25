Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel ise belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek yerli ve milli markalarını hedef aldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş sözde boykot çağrısı ile Türkiye ekonomisinin hedef alındığını belirterek “28 Şubat'ta da cunta mensuplarının yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti” ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:48
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 25.03.2025 | 09:00
02:09
01:26
03:06
CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video 24.03.2025 | 09:41
01:35
Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video 24.03.2025 | 08:33
01:29
Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı | Video 24.03.2025 | 08:32
00:48
Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne getirildi | Video 23.03.2025 | 16:04
01:46
Bakan Tunç: "Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış" | Video 23.03.2025 | 15:56
01:19
00:51
17:45
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek? | Video 23.03.2025 | 13:55
01:25
SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı | Video 23.03.2025 | 10:07
03:19
Ekrem İmamoğlu hakkında karar bekleniyor | Video 23.03.2025 | 08:40
01:01
Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi 23.03.2025 | 02:10
00:45
22:33
AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 22.03.2025 | 23:10
00:56
07:59
02:38
16:11
İBB'ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video 22.03.2025 | 11:47