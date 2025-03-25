Video Haber Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video

Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video

25.03.2025 | 09:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel ise belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek yerli ve milli markalarını hedef aldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş sözde boykot çağrısı ile Türkiye ekonomisinin hedef alındığını belirterek “28 Şubat'ta da cunta mensuplarının yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti” ifadelerini kullandı.

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