Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 560 milyar liralık yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen CHP ise sokak provokasyonlarına başladı. Özgür Özel'in talimatı ile Saraçhane'de toplanan yüzleri kapalı provokatörler, polisimizi hedef aldı. Güvenlik güçlerine asit ve balta ile saldıran sokak teröristleri, İBB binasının karşısında bulunan tarihi Şehzadebaşı Camii'ndeki mezar taşlarını kırdı. Peki maskeli saldırganların arkasında kim var? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber ekranlarında değerlendirdi.
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