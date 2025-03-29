AK Parti’den Özgür Özel’e tepki: Gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi

Son dakika haberleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında "yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu süre zarfında Saraçhane'de yaptığı her konuşmada birçok yerli ve milli markayı hedef göstererek boykot çağrısında bulundu, "Yerin dibine gömün" dedi. Özel'in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında Espressolab da bulunuyordu.

Özel'in boykot çağrısının ardından Maltepe'deki miting sonrası CHP'liler, Espressolab'ta oturan vatandaşlara saldırdı.