AK Parti’den Özgür Özel’e tepki: Gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi

Son dakika haberleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında "yolsuzluk" suçundan tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu süre zarfında Saraçhane'de yaptığı her konuşmada birçok yerli ve milli markayı hedef göstererek boykot çağrısında bulundu, "Yerin dibine gömün" dedi. Özel'in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında Espressolab da bulunuyordu.
Özel'in boykot çağrısının ardından Maltepe'deki miting sonrası CHP'liler, Espressolab'ta oturan vatandaşlara saldırdı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Espressolab'a düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: SİYASİ YOBAZLIKTIR
"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.
Sn Özgür Özel'in milli firmaları, "kahve içilen" ve "kitap satılan" yerleri hedef gösteren tavrı "siyasi yobazlık"tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı.
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 29, 2025
Sn Özgür Özel'in milli…
"HUKUK ÖNÜNDE CEZASIZ KALMAYACAKLAR"
Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır.