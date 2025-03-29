CHP Genel Başkanı Özgür Özel hedef göstermişti! CHP’liler Espressolab'a saldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Espressolab ve D&R'ın da aralarında bulunduğu birçok yerli ve milli markayı hedef göstererek, “yerin dibine gömün” demişti. Özel'in bu skandal açıklamasının ardından CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturanlara saldırdı. İşte o anlar...