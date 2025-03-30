AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli firmaları, "kahve içilen" ve "kitap satılan" yerleri hedef gösteren tavrının "siyasi yobazlık" olduğunu vurguladı. Çelik, "Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı." dedi.
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