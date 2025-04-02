Haberler Gündem Haberleri İBB soruşturmasıyla yolsuzluk çarkı ortaya çıkan CHP'yi korku sardı: Bazı görüntü ve konuşmalar ortaya çıkabilir
Giriş Tarihi: 2.4.2025 20:44 Son Güncelleme: 2.4.2025 20:51

İBB soruşturmasıyla yolsuzluk çarkı ortaya çıkan CHP'yi korku sardı: Bazı görüntü ve konuşmalar ortaya çıkabilir

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası önce sokak çağrıları ardından ünlüleri-markaları-fenomenleri hedef almasıyla tepki çeken Cumhuriyet Halk Partisi en son olarak da milli ekonomiye saldırı niteliği taşıyan 'boykot' kampanyası başlatarak soygun çarkının konuşulmasını engelleme çabasına girdi. CHP'deki panik ve korkuyla ilgili İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katıldığı bir canlı yayındaki sözleri ipuçları verdi. Belediyelerdeki ve partideki yeni skandalların ortaya çıkmasından endişe eden Özgür Çelik 'yapay zeka' iddiasını ortaya attı. Çelik'in tuhaf çıkışı 'CHP daha büyük skandallar kamuoyunda yankı uyandırmasın diye ön alma ve bahane üretmeye mi çalışıyor?' yorumlarını beraberinde getirdi.

İBB soruşturmasıyla yolsuzluk çarkı ortaya çıkan CHP’yi korku sardı: Bazı görüntü ve konuşmalar ortaya çıkabilir

Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve A takımının yolsuzluk/rüşvet çarkıyla ortaya çıkan kirli rant ağını konuşuyor. CHP ise Özgür Özel önderliğinde belediyelerde patlayan skandalların ardından, sokakları terörize etti, kendilerine 'destek' vermeyen ünlüleri-fenomenleri linçledi, yerli-milli ekonomiye sistematik saldırı başlattı ve Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.

CHP ile trolleri yolsuzluk şebekesinin kamuoyunda yankı uyandırmaması için soruşturmayla birlikte ortaya çıkan gerçekleri itibarsızlaştırma kampanyası yürütürken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldığı bir canlı yayında tuhaf bir çıkışta bulundu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN 'YAPAY ZEKA' BAHANESİ Mİ?

CHP'deki skandalların boyutunun daha fazla olduğu medyaya ve kulislere yansırken Özgür Çelik 'yapay zeka' iddiasını ortaya attı ve "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir." dedi.

Partisinin İstanbul İl Kongresi'ndeki şaibe iddialarıyla da gündeme gelen Çelik'in sözleri, ''CHP daha büyük skandallar ortaya çıkmasın, kamuoyunda yankı uyandırmasın diye ön alma ve bahane üretmeye mi çalışıyor?" sorularını akıllara getirdi.

Özgür Çelik yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi yapacaklar. Bunu da yapay zeka ile yapacaklar. Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler.

'HEYBEDEKİ TURPLAR ORTAYA SAÇILDIĞINDA...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP ve belediyelerindeki yolsuzluk çarkının büyüklüğüne işaret etmişti.

Başkan Erdoğan, "İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız, Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Üstelik bunlar, henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği sonuçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında, bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ortada bunca yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, alavere-dalavere, sahtekarlık varken; hakkı, hukuku, adaleti dilinden düşürmeyen CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti" ifadelerini kullanmıştı.

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İBB soruşturmasıyla yolsuzluk çarkı ortaya çıkan CHP'yi korku sardı: Bazı görüntü ve konuşmalar ortaya çıkabilir
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