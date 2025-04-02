İBB soruşturmasıyla yolsuzluk çarkı ortaya çıkan CHP’yi korku sardı: Bazı görüntü ve konuşmalar ortaya çıkabilir

Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve A takımının yolsuzluk/rüşvet çarkıyla ortaya çıkan kirli rant ağını konuşuyor. CHP ise Özgür Özel önderliğinde belediyelerde patlayan skandalların ardından, sokakları terörize etti, kendilerine 'destek' vermeyen ünlüleri-fenomenleri linçledi, yerli-milli ekonomiye sistematik saldırı başlattı ve Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.

CHP ile trolleri yolsuzluk şebekesinin kamuoyunda yankı uyandırmaması için soruşturmayla birlikte ortaya çıkan gerçekleri itibarsızlaştırma kampanyası yürütürken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldığı bir canlı yayında tuhaf bir çıkışta bulundu.