CHP’nin skandal 2 Nisan boykot çağrısına tepkiler büyüyor! Hedef Türkiye ekonomisi: Zarar gören esnaf tazminat davası açabilecek!

CEVDET YILMAZ: HALKIMIZ BU ÇAĞRILARA PRİM VERMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da CHP'nin ekonomideki iyileşmeden rahatsız olduğunu ve boykot çağrısı ile Türkiye ekonomisinin hedef alındığını vurguladı. Yılmaz, "Ana muhalefetten bu zamana kadar ekonomik vizyon duymadık. Bu bir sistematik gayret içerisinde olduklarını gösterir. Şu anda böyle bir ortam söz konusu değil. Vatandaşımız 2028'e kadar güven tazeledi. CHP tabanındaki vatandaşların da tepki göstereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomisine kast edecek noktaya geldi. Jeopolitik gelişmelerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Halkımız bu çağrılara prim vermeyecektir. "

ÖMER ÇELİK: ÖZEL ESNAFI TEHDİT EDİYOR

AHaber ekranlarına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özgür Özel'in skandal boykot çağrılarını sert sözlerle eleştirdi ve "Özel topyekun esnafı tehdit ediyor. CHP Türkiye'yi kendi mülkü sanıyor. CHP insanları fişlemek istiyor. Özgür Özel tüm tuşlara basıyor. Özel "dış vesayet" çağrısı yapıyor. Özel, Türk ekonomisini doğrudan hedef alıyor. Bu muhalefet değil, Türkiye karşıtlığıdır. Türkiye ile muhalefet edenler, dış odaklardır. Ama göreceksiniz, esnaf ve emekçiler bu çağrıyı yapanları boykot edecekler. Özel'e siyasi ve hukuki gerekli karşılığı vereceğiz.

BAKAN YERLİKAYA: BU ÇAĞRI MİLLİ EKONOMİMİZE SUİKASTTIR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, boykot çağrılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, 'işkence yapılıyor' diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de 'boykot çağrısı' yapıyorlar. Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail'in gelmesi, nasıl bir tezahürdür? Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durdukça, dünya siyasetinde dik ve güçlü bir duruş sergiledikçe, bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı. Şimdi de 'boykot'' diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? 'Demokratik hak' kalkanı gölgesinde istenen bu mu?"

Boykot çağrısı yapanların binlerce insanın ekmeği ile oynayacağına işaret eden Yerlikaya, "Unutulmasın ki bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz 'boykotla değil, üretimle büyürüz!' Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin! İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7'den 77'ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz.

BAKAN BOLAT: BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, "Türkiye'de ana muhalefeti görüyoruz ki bir üstenci, zehirli dile sarıldı. Gündemi değiştirmek için sokak gösterilerine gençleri tahrik etmeye başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması haberlerinin halkta ciddi karşılık bulmasının ardından ekonomiye saldırmaya bel bağlamaya başladılar. Bunun amacı soruşturmayı unutturmaya çalışmak ve ekonomiyi sekteye uğratmaya çalışmaktır. Tüketimi durdurarak ekonomiye zarar vereceğiz yaklaşımını güdüyorlar. Bu yıkıcı, bozguncu dile vatandaşımız çok dikkat etmelidir. İşletmelerimize zarar gelmesine müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımıza ileriki tarihleri alışverişlerini erkene çekin, 2 Nisan'da ticaret yapın çağrısı yapıyorum. Bu çağrıyı yapan boykotçulara karşı işletmelerimiz tazminat davası açabilirler. Böyle bir hakları vardır.

BAKAN TUNÇ: BU HUKUKSUZ BİR BOYKOT ÇAĞRISIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boykot çağrına milletin itibar etmeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi: Türk ceza kanununun 122. maddesi var. Nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen madde ve yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddelerin ihlali nedeniyle resen soruşturma başlatılmış durumda. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP yöneticilerinin boykot çağrısına yönelik başlatmış olduğu bu soruşturma önemli. Bu soruşturmanın ilerleyen süreçlerini Cumhuriyet Başsavcılığımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Yargı bir taraftan gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

Burada özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nun İBB Başkanı ve 106 şüpheli hakkında başlatmış olduğu adli soruşturmasında konuyu saptırmaya çalışması soruşturmayı bir siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışması ve özellikle soruşturmayı etkilemeye yönelik tutum ve davranışları ve yine yargı mensuplarını tehdit etmeleri ve baskı altına almaya yönelik söylemleri ve sokak çağrıları ve sonucunda ortaya çıkan olaylar ve gelimeler maalesef adli soruşturmayı ve işin esasını gölgelemeye yönelik davranışlardır.

Burada başarılı olamayınca farklı bir alana geçtiler. O da boykot çağrısı. Bu boykot çağrısı özellikle ekonomiye yönelik bir saldırı bir karalama kampanyası... bu ülkenin yerli ve milli markalarına yönelik bir linç girişimi bu bizim hukuk düzenimizde kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda, bunun karşılığı Türk Ticaret kanununda hem kamu düzeni bakımından hem de ilgili firmaların yapabilecekleri bir takım girişimler mevcut.

Özellikle CHP'nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı ekonomik düzene yönelik karalama kampanyasına bir kere milletimiz kesinlikle itibar etmeyecektir. Milletimizin sağ duyusu bu tür saçma sapan girişimlere itibar etmez. Dolayısıyla bu çağrı da boşa çıkacaktır. Aksine bu çağrılarla CHP ve yöneticileri millet nezdinde itibar kaybetmeye devam edeceklerdir. Çok yanlış bir yol tercih ediyorlar maalesef. Bir adli soruşturma başlatıldı. Ve soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla delilleri bilmiyorsunuz, dosyanın kapsamını bilmiyorsunuz, daha ilk dakikalardan itibaren burada soruşturmayı etkilemeye yönelik bir takım çapa içine giriyorsunuz. Sokak çağrılarıyla Bir amaca ulaşmak istiyorsunuz. Ama burada da görüyoruz ki farklı alanlara çekerek özellikle ekonomiyi sarsmaya yönelik çaba içerisinde özellikle yerli sermayeyi hedef alan ticaret hayatını sabote etmeye yönelik sorumsuzca bir linç girişimi. Bu hukuksuz bir boykot çağrısıdır.

Bir hukukçu olarak böyle bir çağrının siyasi olarak da CHP'ye bir faydası yok. Millet de bu tür çağrılara itibar etmez. Özellikle bu boykotla ilgili biraz önce Ticaret Bakanımızda ifade etti; bizim hukukumuzda ve ilgili kanunlarımızda bir işletmenin itibarını zedeleyici faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların iş ve çalışma hüviyetinin tehdit eden her türlü girişimin bir karşılığı vardır. Hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Bunları takdir edecek olan elbette ki yargı organlarıdır. Elbette ki ekonomik hayata yönelik hukuksuz girişimlere karşı da cevap verecektir. Esnafımızın, emekçimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim koruyacak? Elbette ki bu ülkenin hukuku koruyacak yargı mensupları koruyacak. Dolayısıyla milletimiz burada hiç endişe etmesin. Zaten bu anlamda tavır ve davranışlarla ilgili olarak da yargı gecikmeksizin kendi işini yapmaya devam ediyor.

Bu ülkede hiç kimse markaları, şirketlerimizi veya tüketicileri kendi ideolojik çizgisine yönelik hizaya sokulması bekleniyorsa bu beyhudedir. Kimse siyasi çıkarı uğruna binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Bu noktada hem AK Parti olarak hem de hükumet olarak, kabine olarak ve bağımsız yargı olarak milletimizin hakkını hukukunu sonuna kadar korumaya kararlı olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum.

BAKAN KACIR: TÜRK MİLLETİ BU OYUNLARA GELMEZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP'nin boykot çağrısına tepki göstererek şunları söyledi: Yolsuzlukların üstüne örtmeye ve ülkeye zarar vermeye gayret ediyorlar. Türk milleti bu oyunlara gelmez. Bu çağrılar ile kime zarar verilmek isteniyor. Bu çağrılar nihayetinde Türk ekonomisine zarar verecek. Türkiye'nin emekçilerine, esnafına ve milletine zarar verme teşebbüsüdür bu. Çabalarında başarılı olamadılar, olamayacaklar da.

BAKAN TEKİN: BU MİLLET KENDİ EMEĞİNİ KİMSEYE YEM ETMEYECEKTİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur. Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur." ifadelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU: BOYKOT BU MİLLETİ YILDIRAMAZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boykot adı altında yürütülen kirli söylemlerin, bu milleti yıldıramayacağını belirterek, "Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumun, Türkiye'nin milli gücü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."

BAKAN GÖKTAŞ: BU HAREKET BOYKOT DEĞİL MİLLİ ZARARDIR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi. Göktaş şöyle devam etti: Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir. Türkiye'nin emeğine, kazanımlarına ve geleceğine doğrudan zarar veren bu hareket, boykot değil milli zarardır. Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz. Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar.

BAKAN YUMAKLI: MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKÇİLERİMİZİN KAZANCIYLA OYNAMAYA ÇALIŞANLAR AMACINA ULAŞAMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin "boykot çağrıları"na tepki göstererek, "Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

BAKAN KURUM: KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, şunları kaydetti: Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!

BAKAN BAK: BOYKOT DEĞİL MİLLİ ZARAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket Boykot Değil Milli Zarar'dır" ifadelerini kaydetti.