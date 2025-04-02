Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!
Giriş Tarihi: 2.4.2025 12:43 Son Güncelleme: 2.4.2025 13:24

Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!

CHP’li Özgür Özel, belediyelerindeki milyarlarca liralık yolsuzluğu örtbas etmek için ‘boykot’ provokasyonuna sarıldı. Yerli ve milli markaları hedef alarak Türk ekonomisi baltalamak isteyen Özel’in kirli oyunu tutmadı. Vatandaş 2 Nisan çağrısına rağmen sokağa çıktı, esnafından alışverişini yaptı. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun devam ettiğini belirten esnaf ise Özel’in kirli operasyonuna sert çıktı: Türk Türk’ü boykot eder mi? Hem benim oyumu alacaksın hem Türkiye’me boykot yapacaksın yok öyle bir şey.

Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisine ait belediyelerin kirli yolsuzluk çarkına karşı boykot provokasyonuna sarıldı. Sokakları terörize etmeye kalkışan Özgür Özel, yerli ve milli markalara karşı boykot operasyonu başlatarak Türkiye ekonomisini hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özel'in skandal 2 Nisan boykot çağrısına karşı soruşturma başlattı. Skandal çağrıya tepki yağarken Özel'in provokasyonu tutmadı. Vatandaşlar, boykot çağrısına rağmen sokağa çıktı, alışverişini yaptı.

Belediyelerindeki milyarlarca liralık yolsuzluğa kulak tıkayan Özel'e esnaftan da tepki yağdı. Bayram yoğunluğunun ardından sabah saatlerinde dükkanlarını açan Eminönü esnafı, Özel'in kirli provokasyonuna rağmen vatandaşların alışverişe devam ettiklerini anlattı.

"TÜRK TÜRK'Ü BOYKOT EDER Mİ? GİT İSRAİL'İ ET!"

Eminönü esnafı "Bayramda yoğunluk vardı. Boykot neye kime karşı? Türk Türk'ü boykot eder mi git İsrail'i boykot et. Allah zihin açıklığı versin artık ne deyim?" diyerek Özel'in boykot çağrısına karşı çıktı.

"HEM BENİM OYUMU ALACAKSIN HEM TÜRKİYE'ME BOYKOT YAPACAKSIN!"

Bir başka esnaf ise şu sözlerle boykota tepki gösterdi: Bugün hareketlilik var boykota inat vatandaşımız alışverişine çıktı. Boykot edenler de aklını başına alsın. Dışarıya hizmet eder gibi kökü dışarda olup da memleketçi gibi davranmamalarını rica ediyorum. Hem benim oyumu alacaksın hem Türkiye'me boykot yapacaksın yok öyle bir şey. Memleketin ekmeğini yiyip suyunu içecekler sonra boykot edecekler.

"OY ALDIĞIN İNSANLARA DA İHANET EDİYORSUN"

Bekleyecekler. Belediye başkanlığından başka her şeyi yapmış bu adam. Bir de kalkmış boykot ediyorsun bugüne kadar neden yapmadın? Vatan hainliği bu başka bir şey değil ki kimin malını kimle boykot ediyorsun? Oy aldığın insanlara da ihanet ediyorsun.

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Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!
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