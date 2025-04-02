Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!

"HEM BENİM OYUMU ALACAKSIN HEM TÜRKİYE'ME BOYKOT YAPACAKSIN!"

Bir başka esnaf ise şu sözlerle boykota tepki gösterdi: Bugün hareketlilik var boykota inat vatandaşımız alışverişine çıktı. Boykot edenler de aklını başına alsın. Dışarıya hizmet eder gibi kökü dışarda olup da memleketçi gibi davranmamalarını rica ediyorum. Hem benim oyumu alacaksın hem Türkiye'me boykot yapacaksın yok öyle bir şey. Memleketin ekmeğini yiyip suyunu içecekler sonra boykot edecekler.