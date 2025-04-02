Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı! Esnaftan kirli operasyona sert tepki: Türk Türk’ü boykot eder mi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisine ait belediyelerin kirli yolsuzluk çarkına karşı boykot provokasyonuna sarıldı. Sokakları terörize etmeye kalkışan Özgür Özel, yerli ve milli markalara karşı boykot operasyonu başlatarak Türkiye ekonomisini hedef aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özel'in skandal 2 Nisan boykot çağrısına karşı soruşturma başlattı. Skandal çağrıya tepki yağarken Özel'in provokasyonu tutmadı. Vatandaşlar, boykot çağrısına rağmen sokağa çıktı, alışverişini yaptı.
"TÜRK TÜRK'Ü BOYKOT EDER Mİ? GİT İSRAİL'İ ET!"
Eminönü esnafı "Bayramda yoğunluk vardı. Boykot neye kime karşı? Türk Türk'ü boykot eder mi git İsrail'i boykot et. Allah zihin açıklığı versin artık ne deyim?" diyerek Özel'in boykot çağrısına karşı çıktı.
"HEM BENİM OYUMU ALACAKSIN HEM TÜRKİYE'ME BOYKOT YAPACAKSIN!"
Bir başka esnaf ise şu sözlerle boykota tepki gösterdi: Bugün hareketlilik var boykota inat vatandaşımız alışverişine çıktı. Boykot edenler de aklını başına alsın. Dışarıya hizmet eder gibi kökü dışarda olup da memleketçi gibi davranmamalarını rica ediyorum. Hem benim oyumu alacaksın hem Türkiye'me boykot yapacaksın yok öyle bir şey. Memleketin ekmeğini yiyip suyunu içecekler sonra boykot edecekler.
"OY ALDIĞIN İNSANLARA DA İHANET EDİYORSUN"
Bekleyecekler. Belediye başkanlığından başka her şeyi yapmış bu adam. Bir de kalkmış boykot ediyorsun bugüne kadar neden yapmadın? Vatan hainliği bu başka bir şey değil ki kimin malını kimle boykot ediyorsun? Oy aldığın insanlara da ihanet ediyorsun.