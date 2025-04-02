Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı | Video

CHP lideri Özgür Özel bu kez de yerli markaları hedef alan boykot istedi, "Türkiye ekonomisini durdurma" çağrısı yaptı. Ancak provokasyon karşılık bulmadı ve çarşı pazarda yoğunluk var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.