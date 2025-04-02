Video Haber Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı | Video
Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı | Video

Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı | Video

02.04.2025 | 13:30

CHP lideri Özgür Özel bu kez de yerli markaları hedef alan boykot istedi, "Türkiye ekonomisini durdurma" çağrısı yaptı. Ancak provokasyon karşılık bulmadı ve çarşı pazarda yoğunluk var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

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