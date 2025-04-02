Video Haber Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video
Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video

Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video

02.04.2025 | 13:32

Yerli ve milli ürünlere yönelik CHP'nin başlattığı boykot kararı nedeniyle esnaf ve işçinin zararı nasıl tazmin edilecek? Özel’in kriz çabası kurultay hazırlığı mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Zafer İşeri, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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