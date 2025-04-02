Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video
Yerli ve milli ürünlere yönelik CHP'nin başlattığı boykot kararı nedeniyle esnaf ve işçinin zararı nasıl tazmin edilecek? Özel’in kriz çabası kurultay hazırlığı mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Zafer İşeri, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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