6 yıldır bakımdaydı yine kapandı! BELPA buz pisti su altında kaldı

Akşam saatlerinde Ankara'da etkili olan kısa süreli yağış sonrası Ankaralı vatandaşlar yine zor anlar yaşadı. Başkentin çeşitli bölgelerinden gelen su taşkını haberlerinin ardından bir başka su baskını da BELPA Buz Pateni Tesisi'nde meydana geldi. Bahçelievler'de bulunan ve 2020 yılından beri ABB bünyesinde hizmet veren tesisin kötü tadilat geçmişi, Ankara'nın yetersiz altyapısıyla birleşince tesis tekrar tadilata girmek zorunda kaldı.

Yavaş yönetimine geçene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kesintisiz hizmet veren buz pateni tesisi, Yavaş döneminde 5.5 yıldır kesintisiz hizmet veremez duruma geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Ankara'nın en eski buz pateni tesisi olan BELPA Buz Pisti, bu akşam saatlerinde sular altında kaldı. Başkentte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, belediyeye ait tesisin ilk yağmurda sular altında kalması tepkilere neden oldu.