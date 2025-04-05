Haberler Gündem Haberleri Aylık gelirini 350 bin TL açıklamıştı... Murat Ongun 300 Bin TL'lik lüks villada bakın nasıl oturuyormuş
Giriş Tarihi: 5.4.2025 14:58 Son Güncelleme: 5.4.2025 14:59

Aylık gelirini 350 bin TL açıklamıştı... Murat Ongun 300 Bin TL'lik lüks villada bakın nasıl oturuyormuş

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcıya beyan ettiği 350 bin TL aylık geliri ile Acarkent’teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada nasıl oturduğu sorusuna yanıt verdi. Ongun, hem eşi ile ortak gelirinin bu kiraya yeterli olduğunu söyledi hem de Ekrem İmamoğlu’ndan maddi destek aldığını açıkladı.

Aylık gelirini 350 bin TL açıklamıştı... Murat Ongun 300 Bin TL’lik lüks villada bakın nasıl oturuyormuş

AYLIK GELİRİNİN 350 BİN TL OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞTİ...

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcıya beyan ettiği 350 bin TL aylık geliri ile Acarkent'teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada nasıl oturduğu sorusuna yanıt verdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Ongun, 350 bin TL aylık gelir beyanıyla Acarkent'te aylık 300 bin TL kiralık lüks bir villada nasıl oturduğu sorusuna, "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur" cevabını verdi. Ongun, İmamoğlu'nun kendisine lojmanda kalmaması gerektiğini ve 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dediğini aktardı.

LÜKS VİLLANIN KİRASI 3 MİLYON 600 BİN

Bir yandan eşinin ve kendisinin birikimlerinin oturduğu lüks konutun giderlerini karşılayacağını ifade eden Ongun bir yandan da "Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur" dedi. Ancak Ongun'un 19 Mart sabahı gözaltına alındığı Beykoz Acarkent'teki lüks villanın kirasını 3 milyon 600 bin lira olarak peşin ödediği de ortaya çıkmıştı.

Murat Ongun şunları söyledi:

"Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı."

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Aylık gelirini 350 bin TL açıklamıştı... Murat Ongun 300 Bin TL'lik lüks villada bakın nasıl oturuyormuş
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