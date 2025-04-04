Zimmetine para geçirmekle suçlandığı için intihar eden Yaşar Uçar’ın eşi: “İmamoğlu yedi yedi doymadı”

İKİNCİ VEZNEDAR VAR

İkinci veznedar Taner Yaman'a ilişkin konuşan Arzu Turgut Uçar, "Taner Yaman tahsilatı yapan kişi, makbuzu kesen kişi. Taner Yaman bu işin tam göbeğinde. Tahsilatı o yapıyor. Mesela diyelim ki kasanın yanlışlıkla tahsilatı iptal oldu diyelim. Kasanın fazla vermesi gerekiyor. 161 bin lira fazla çıkması gerekiyor. Ama çıkmadı. Taner Yaman da 'Tahsilatı ben yaptım. Ama iptalinden haberim yok' diyor. 13.58'de eşimin bilgisayarın başında görüyor. Ama bilgisayarın başında o saatte eşimin görünmesi o makbuzu eşimin iptal ettiği anlamına gelmiyor. Neden derseniz, bilgisayarlara uzaktan erişim var. Bunu eşim zaten yazdıklarında da belirtmiş. Zaman zaman bilgisayarlarda donma, ekranda kararma, bunlar oluyormuş. Ve eşim şunu da söylüyordu. Bütün usulsüzlükler Taner'in bilgisayarından yapılıyor. " ifadelerine yer verdi.

DELİLLER KARARTILDI

Arzu Turgut Uçar, o dönem başlatılan soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda Uçar'ın bilgisayarının hard diskinin intiharından bir gün sonra elektrik akımı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildiğini belirtti. İntihar sonrası hard diskin yanması raporda, belediyede akım düzenleyici regülatör olması gerektiği ve yalnızca Yaşar Uçar'a ait olan bilgisayarın bozulmasının hayatın doğal akışına aykırı olacağı ifade edildi. Konuya ilişkin konuşan Arzu Turgut Uçar, "Bilgisayar başında eşim var ama şöyle bir şey de var. Bilgisayarlar bilir kişi raporuyla da tespit edildi. Rastgele alınan bir sürü bilgisayarda bütün bilgisayarlara uzaktan erişim var. Kesinlikle deliller karartıldı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bilir kişi raporunda da belirtiliyor. Ben zaten eşimin ölümünden birkaç gün sonra dilekçe verdim. Bilgisayarlara derhal el konsun diye. Zaten bunun benim dilekçe vermeme de gerek olmaması gerekiyor. Çünkü ortada bir intihar var. Bir zimmet suçu var. Yazılan mektup ortada çünkü savcılık yazılanlara el koydu. Ben daha onları okuyamamıştım. Savcılık geldi. İşte o gün eşimi intihar ettiğinde hemen o halde bulduğumuzda savcılık, polisler geldi. O zarfları alınca gece 00.30'da bir daha iki tane polis geldi. 'Arzu Hanım, böyle böyle yazıyor' dedi. Eşinizin siyah takım elbisesi varmış. Ben hatta askıda getirdim kapıya. O polis memurları ceketin cebinden zarfları çıkardı. Orada mesela Yaşar her şeyi yazmış. Derhal o bilgisayarlara el konulması gerekiyordu." diye konuştu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'A ÇAĞRI

Dosyanın tekrar araştırılması için çağrıda bulunan Arzu Turgut Uçar şu ifadeleri kullandı: "Dosyanın tekrar araştırılması için X'deki bütün yayınlarımda da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, Adalet Bakanlığını etiketliyorum. Sesimin Adalet Bakanlığınca, Çağlayan Adliyesi, başsavcımız tarafından da duyulmasını istiyorum, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce de duyulmasını istiyorum. Delil kesinlikle karartıldı. Çünkü neden diyeceksiniz, bilir kişi raporuyla bir kere sabit. Bu kurumda, yolsuzluğa adı karışmış sadece o bilgisayarın hard diskinin zarar görmesi sizce normal mi? Diğer hard disklerde problem yok, sadece eşimin rastgele alınan bilir kişi raporuyla da tespit edilmiş. Rastgele alınan bütün bilgisayarlarda uzaktan erişim programı var ve eşimin kullandığı bilgisayarın hard diskine elektrik akımı verilerek zarar verilmiş. Bilirkişi o zaman şöyle bir rapor veriyor, savcılığa diyor ki, 'işte belirli kurumlar var. Bunun kurtarılabilmesi için, bu hard diskte çalışılıp verilerin bir kısmı kurtarılabilir' Savcı da ne yapıyor? Bilir kişinin böyle bir rapor vermesine rağmen, geri o hard diski belediyeye teslim ediyor..