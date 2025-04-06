AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Milli iradeye açık bir saldırıdır!

Şirazesi her geçen gün daha çok kayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir skandala daha imza attı. Özel, bugünkü kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
ŞEBNEM BURSALI: CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞRU BİR LİDERDİR, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIR
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi. Bursalı, sosyal medyadaki paylaşımında "CHP Genel Başkanı'nın, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik "cunta başkanı" ifadeleri, milli iradeye ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız meşru bir liderdir, gücünü milletten alır.
Bu seviyesiz dil, CHP'nin içine düştüğü panik halinin ve iftira siyasetine sarıldığının göstergesidir. Yolsuzluk iddialarına tek kelime edemeyenlerin, seçilmiş iktidara saldırması beyhude bir çabadır. Anayasal kurumlara ve millet iradesine saygı herkesin görevidir. CHP Genel Başkanı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiyi hazmedemeyen bu zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
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OKAN MÜDERRİSOĞLU: CHP'NİN AÇIKÇASI BİR TELAŞI VAR
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise "CHP'nin açıkçası bir telaşı var. Bir aceleciliği var ve bir kaygısı var. Her 1,5 yılda bir kurultay yapan bir partiden söz ediyoruz. Bu partinin Türkiye'deki siyaseti okuma, kendi iç dengelerini oluşturma ve seçmene umut verme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve gelgitler gösteriyor bugün de ondan farklı bir kurultayda değiliz aslında. Buna bir kurultay demek de çok güç. Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dikkatle takip ettim Meclis'teki grup konuşması tadında ve ayarındaydı.
Bugünkü kurultayı ben CHP'nin kaçış rampasına geçişi olarak görüyorum. İç hesaplaşmanın gerçek manada bitmediğini fakat onlara göre siyasal dış tehdit nedeniyle mecburi bir birliktelikle bir bütünlük görüntüsü verme ihtiyacının ağır bastığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, ise a haber'de yaptığı açıklamalarda "Geriye dönün bakın 60 darbesinden 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 12 Eylül biraz daha farklı olsa bile daha netini biz 28 Şubat'ta gördük. Bütün bu süreçlerin hepsinde cuntacıların bu ülkede kan kusturduğu darbelerin hepsini öyle ya da böyle CHP destek vermiştir. Cuntacıların elini güçlendirmiştir. Cuntacılarla iç içe geçen, cunta zihniyetinin kalesi CHP…" ifadelerini kullandı.