AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Milli iradeye açık bir saldırıdır!

Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik | Video





OKAN MÜDERRİSOĞLU: CHP'NİN AÇIKÇASI BİR TELAŞI VAR

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise "CHP'nin açıkçası bir telaşı var. Bir aceleciliği var ve bir kaygısı var. Her 1,5 yılda bir kurultay yapan bir partiden söz ediyoruz. Bu partinin Türkiye'deki siyaseti okuma, kendi iç dengelerini oluşturma ve seçmene umut verme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve gelgitler gösteriyor bugün de ondan farklı bir kurultayda değiliz aslında. Buna bir kurultay demek de çok güç. Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dikkatle takip ettim Meclis'teki grup konuşması tadında ve ayarındaydı.

Bugünkü kurultayı ben CHP'nin kaçış rampasına geçişi olarak görüyorum. İç hesaplaşmanın gerçek manada bitmediğini fakat onlara göre siyasal dış tehdit nedeniyle mecburi bir birliktelikle bir bütünlük görüntüsü verme ihtiyacının ağır bastığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.