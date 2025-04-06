Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik | Video

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapıldı. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu.