Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik | Video
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapıldı. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu.
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