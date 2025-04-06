Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cunta eşittir CHP" | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Cunta yönetimlerinin siyasi destekçisinin her zaman CHP olduğunu vurgulayan Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte "CUNTA EŞİTTİR CHP" yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.