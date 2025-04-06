Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cunta eşittir CHP" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Cunta yönetimlerinin siyasi destekçisinin her zaman CHP olduğunu vurgulayan Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte "CUNTA EŞİTTİR CHP" yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:29
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cunta eşittir CHP" | Video 06.04.2025 | 14:38
00:33
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video 06.04.2025 | 13:50
00:09
00:05
İmamoğlu'na benzeyen şahıs TikTok'ta açtığı yayınla binlerce lira topladı 05.04.2025 | 19:50
06:42
03:40
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? 05.04.2025 | 17:20
03:02
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Anlamakta geç kalmasak keşke... 05.04.2025 | 17:16
04:03
Bercan Tutar | ‘Mumdan cenneti eriyenler’in histerisi 05.04.2025 | 17:14
04:13
Melih Altınok | ABD, Türkiye-İsrail savaşını ister mi? 05.04.2025 | 17:12
04:32
Hülya Güler | Ticaret Savaşları her türlü Türkiye’ye yarar 05.04.2025 | 17:09
04:54
Okan Müderrisoğlu | CHP... Kurultaylar... İlk düğmeyi yanlış ilikleyenler! 05.04.2025 | 16:58
04:20
Salih Tuna | O zaman CHP'li olurum! 05.04.2025 | 16:56
00:27
Narin Güran'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 04.04.2025 | 22:16
00:28
04:06
Hilal Kaplan | Kültürel hegemonyanız çatırdıyor, bayım! 04.04.2025 | 16:33
04:10
Kerem Alkin | Pasifik’te ‘Trumpizm’e karşı işbirliği 04.04.2025 | 16:31
04:09
Dilek Güngör | Tarifeler fırsat mı darbe mi? 04.04.2025 | 16:28
07:26
Yavuz Donat | Kurultay toplanırken 04.04.2025 | 16:26
07:20
Nihat Hatipoğlu | Dargınları barıştırın 04.04.2025 | 16:24
03:45
Nebi Miş | Kriz üretme denemesi niçin ters tepti? 04.04.2025 | 16:22