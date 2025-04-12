Mavi Vatan’a ’Masal’ diyen Namık Tan Özgür Özel’in A Takımı’na girdi

MAVİ VATAN'A MASAL DİYEN İSİM LİSTEDE



Eski listeden 2 isim değişirken Mavi Vatan'a masal diyen Namık Tan CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İşte CHP'nin yeni MYK'sı:

*CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için skandal bir açıklamada bulunmuştu. Emekli ABD Büyükelçisi olan Tan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı.

WAGNER BENZETMESİ

Tan, geçtiğimiz yıllarda TSK'nın Somali'deki yeni görevini Rus paralı asker grubu Wagner'in çalışmalarına benzetti. Tan, "Afrika'da akılları sıra Wagner'cilik oynamaya yeltenmekte. Nijer'e Millî Savunma, Dışişleri ve Enerji Bakanları ile MİT Başkanının birlikte gitmesi de peşine gelen bu içeriği gizli tutulan Somali tezkeresi hep aynı gözü kara zihniyetin ürünü" ifadelerini kullanmıştı

SİYONİST AĞZIYLA İSRAİL'İN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Geçtiğimiz günlerde "Sahipleri İsrail'in tasmasını eline almalı" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerine tam bir Siyonist ağzıyla cevap veren Tan, İsrail'in sözcülüğüne soyundu. Fidan'ın, "Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir" sözlerine atıfta bulunan Tan, Türk Dışişleri Bakanı'nı "hezeyana kapılmak" ve "diplomasi bilmemekle" suçladı. Gazze'de soykırım yapan İsrail'in sözde egemenliğini kutsayan Tan, çoğu çocuk ve kadın 40 binden fazla şehit veren Filistin'in egemenlik hakkını yok saydı.