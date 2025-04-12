Video Haber Mavi Vatan'a 'Masal' diyen Namık Tan Özgür Özel'in A Takımı'na girdi | Video
Mavi Vatan'a 'Masal' diyen Namık Tan Özgür Özel'in A Takımı'na girdi | Video

Mavi Vatan'a 'Masal' diyen Namık Tan Özgür Özel'in A Takımı'na girdi | Video

12.04.2025 | 16:24

Şaibeli kurultay iddialarının ardından "Kayyum" korkusuyla gerçekleştirilen tek adaylı olağanüstü kurultayda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel yeni A takımını belirdi. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan kararla Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri netleşti. Eski listeden 2 isim değişirken Mavi Vatan'a 'Masal' diyen Namık Tan CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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