Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’e tutuklama talebi! Suçu başkana attı

SUÇU BAŞKANA ATTI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde kendisine yönelik bütün iddiaları tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan şüpheli yardımcı, başkan ve özel kalemle birlikte ihaleye girecek firmalarla toplantı yaptığını, firmaları bu şekilde tanıdığını, hiçbir firma ile görüşmediğini ve kimseyi tanımadığını ileri sürdü.