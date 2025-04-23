Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı

İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda adeta sarsıldı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, mega kentte paniğe neden oldu. Sarsıntı sonrası 238 kişi etkilendi, 378 yapısal hasar başvurusu yapıldı, 12 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

BİRKAÇ SANİYEDE BÜYÜK PANİK

AFAD'ın verilerine göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde öncü bir deprem yaşandı. Yaklaşık yarım saat sonra, saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde ikinci ve daha şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında da hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü, kısa sürede şehir genelinde yoğunluk ve panik havası oluştu.

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127 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Ana depremin ardından bölgede 127 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan ikisi 5,0 büyüklüğünde oldu. Özellikle Fatih, Silivri, Büyükçekmece ve Bakırköy'de bazı binalarda hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından 12 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

GELİNLİĞİ DENERKEN DEPREME YAKALANDI

Deprem sırasında duygusal bir olay Fatih ilçesinde yaşandı. Akşam dünya evine girmeye hazırlanan genç bir kadın, gelinliğini son kez denemek için geldiği mağazada depreme yakalandı. Kabine girdikten hemen sonra sarsıntı başlayınca büyük panik yaşandı. Kabinden çıkan gelin, tezgahın yanında güvenli pozisyonda beklemeye başladı. Yakınları birbirine sarılarak sakinleşmeye çalışırken, mağaza çalışanları asansörlerin kullanılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Yaşanan korkunun ardından çiftin düğünü iptal ettiği öğrenildi.